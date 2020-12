नई दिल्ली: बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक खास जगह बनाने वाले अभिनेता गोविंदा (Govinda) ने बीते सोमवार अपना 57वां जन्मदिन मनाया. 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा 80 और 90 के दशक के सोलो सुपरस्टार एक्टर रह चुके हैं. बर्थडे के खास मौके पर आम आदमी से लेकर फ़िल्मी हस्तियों ने ‘हीरो नंबर 1’ को विश किया. अभिनेत्री माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit), उर्मिला मातोंडकर (Urmila Matondkar) जैसी बॉलीवुड सहयोगियों ने अभिनेता के डांस हुनर की तारीफ की. माधुरी ने ट्वीट में लिखा, “आपकी फिल्में, डांस, डायलॉग्स और आपकी प्रेजेंस सभी के चेहरे पर स्माइल ला देती है, यहां तक की मेरे भी. आपके जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेज रही हूं. हैप्पी बर्थडे गोविंदा.” Also Read - B'dy: इस फिल्म की शूटिंग के वक़्त मरते मरते बच गए थे गोविंदा, ‘देवदास’ के ऑफर को किया था रिजेक्ट, जानिए Unknown Facts

उर्मिला मातोंडकर ने लिखा, “मैं चाहती हूं कि लोग कम से कम एक बार हमें डांस करते हुए देखें. मैंने उनसे एक बार मजाक के तौर पर बोला था कि क्या हम संभाल पाएंगे. उन्हें डांस करते हुए देखते समय किसी की भी नजर नहीं हटती. महान अभिनेता और डांसर. हैप्पी बर्थडे गोविंदा.”

“I want people to look at me at least once as we dance” I had once told him jokingly..did I manage..of course Not 😂 (even I didn’t see me😅)

It’s impossible to take your eyes off him when he is dancing 🕺

Immensely graceful dancer n an incredible actor 😎#HappyBirthdayGovinda pic.twitter.com/9k9B3fxQVH

— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) December 21, 2020