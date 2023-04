माधुरी दीक्षित ने एपल के सीईओ को खिलाया वड़ा पाव, टिम कुक ने कहा 'बहुत डिलीशियस है'

Madhuri Dixit With Apple CEO: बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया है. दरअसल एक्ट्रेस की एक फोटो जमकर वायरल हो रही है जिसमें वह वड़ा पाव खाती दिख रही हैं और इस दौरान उनके साथ बैठे है ऐपल के सीईओ टिम कुक औऱ उनके हाथ में मुंबई का ये स्वाद वाला खाना है. माधुरी दीक्षित ने एप्पल सीईओ का मुंबइया स्टाइल में वेलकम किया. माधुरी दीक्षित संग टिम कुक की एक फोटो काफी वायरल हो रही है जिसमें दोनों साथ में हंसते हुए नजर आ रहे हैं और खास बात ये रही कि फोटो में टिम के हाथ में वड़ा पाव दिखाई दे रहा है.

माधुरी दीक्षित ने अपने ट्विटर से ये तस्वीर शेयर की जिसे पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा- ‘इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता कि मुंबई में आपका वड़ा पाव से स्वागत हो.’ इस तस्वीर पर फैस से लेकर हर कोई जमकर कमेंट कर रहा है. ऐसे में एप्पल सीईओ टिम ने भी इस फोटो पर कमेंट किया. टिम ने माधुरी दीक्षित की इस तस्वीर पर जवाब देते हुए लिखा- ‘शुक्रिया माधुरी दीक्षित मुझे अपनी जिंदगी के पहले वड़ा पाव से इंट्रोड्यूज कराने के लिए, वैसे ये बहुत डिलीशियस है.’ बताया जा रहा है कि माधुरी और टिम ने मुंबई के शानदार फूड आउटलेट स्वाति स्नैक्स में इस वड़ा पाव का आनंद उठाया है.