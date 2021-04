Madhuri Dixit Looks Gorgeous In Latest Photoshoot: माधुरी दीक्षित हाल ही में रिएलिटी शो डांस दीवाने 3 (dance deewane season 3) में एक जज के तौर पर नज़र आ रही हैं. प्यारी सी मुस्कान वाली ये अभिनेत्री लगातार सोशल मीडिया पर बनी हुई हैं और अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं. हाल ही में माधुरी की कुछ फोटोज़ देखने को मिली हैं जिनमें उन्होंने पीले रंग का शरारा पहना हुआ है. साथ ही मैचिंग कलर की ज्वैलरी कैरी की है. Also Read - अक्षय कुमार के फैंस के लिए बुरी खबर, इस महीने रिलीज़ नहीं होगी 'Suryavanshi', लिया Tough Decision

हाथों में चूड़ियां पहने और न्यूड मेकअप में माधुरी बेहद खूबसूरत लग रही है. बता दें, इससे पहले भी माधुरी ने अपने पति श्रीराम नेने के साथ मालदीव में क्वलिटी टाइम एन्जॉय करते हुए फोटो शेयर की थी. Also Read - बैकलेस ड्रेस में Malaika Arora ने मचाया बवाल, धड़का लोगों का दिल...जानें कितनी है कीमत

Also Read - Madhuri Dixit In Lehanga Instagram Pics: धक-धक गर्ल ने लहंगे में शेयर की तस्वीर, लिखा- ये मैं हूं...

खुले बाल और झुकी नज़रों में माधुरी की नज़ाकत देखने वाली है.

अभिनेत्री की ये तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. वे इनपर जमकर कमेंट और लाइक कर रहे हैं.

ड्रेस कोई भी हो. इंडियन या वेस्टर्न. माधुरी की खूबसूरती उसे परफेक्ट बना देती है.