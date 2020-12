माधुरी दीक्षित आजकल सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जमकर तस्वीरें और वीडियो शेयर किए थे. माधुरी ने केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की भी खास तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. इसी कड़ी में एक्ट्रेस ने एक नई तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्हें पहचानना बेहद मुश्कि हो रहा है. जी है. इस फोटो में उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ है और बेहद क्यूट लग रही हैं. Also Read - Farmers Protest at Delhi Border: 9वें दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी, यूपी और हरियाणा से राजधानी में एंट्री दूभर

इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर कि है जिसमें उनके इस अंदाज़ को आपने कभी नहीं देखा होगा. माधुरी की इस फोटो पर फैन के साथ- साथ सेलेब्स भी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं.इस तस्वीर को देख उनके फैंस एक बार फिर दीवाने हो गए. फोटो में माधुरी ने ब्लैक चश्मा पहना हुआ है और साथ ही ग्रीन कलर के सूट में दिखाई दे रही हैं. फोटो में उनके घर के बैकग्राउंड को भी देखा जा सकता है. जिसे देखकर ये लग रहा है कि वो माधुरी दीक्षित का लिविंग रूम है. माधुरी इस अंदाज में बेहद ही क्यूट लग रही हैं और साथ ही इस फोटो को शेयर करते हुए लिखती हैं कि, ‘Goofing around after a Harry Potter film marathon Expecto Patronum’ Also Read - RBI declaration impacts stock market: पहली बार बीएसई सेंसेक्स 45,000 के पार, RBI के GDP लक्ष्य को कम करने से मिला सपोर्ट

इससे पहले भी माधुरी दीक्षित ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की थी. जिसमें उनका ट्रेडिशनल लुक दिखाई दे रहा था. माधुरी दीक्षित ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि, ‘On the sets, like life, every little detail matters. Stay focused and bring your world together’ माधुरी इस ट्रेडिशनल लुक में बेहद शानदार लग रही थीं. माधुरी दीक्षित सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर काफी सुर्खियों में बनी रहती हैं.