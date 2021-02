Madhuri Dixit Nene on Dance Deewane 3 says she never tired while doing dance people gave at age of 40 see pics-बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने आजकल लोकप्रिय के-पॉप नृत्य शैली की ओर आकर्षित हैं. माधुरी ने बताया, “यह नृत्य कला है क्योंकि इसमें कोरियोग्राफी है. युवाओं को यह बहुत पसंद आ रही है. ऐसी कई सारी नृत्य शैलियां हैं, जो हमें देखने को मिल रही हैं. इनमें कुछ फ्री स्टाइल डांस हैं, तो कुछ प्रयोगित नृत्य हैं. Also Read - Pawan Singh Holi Bhojpuri Gaana: Pawan Singh का होली गाना 'लहे लहे रंगब सलवरवा' मचा रहा है धूम, अब तक लाखों लोगों ने देखा Video

कुल मिलाकर जब भी आप डांस में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हमें एक अलग डांस फॉर्म देखने को मिलता है. ऐसे नए डांस फॉर्म देखना हमेशा आकर्षक होता है."

माधुरी दीक्षित ने 3 साल की उम्र से नृत्य करना शुरू कर दिया था और वह एक प्रशिक्षित क्लासिकल डांसर हैं. उन्होंने कथक नृत्य सीखा है.

बॉलीवुड में धक धक गर्ल नाम से मशहूर माधुरी ने 80 और 90 के दशक में कई ब्लॉकबस्टर्स फिल्में कीं, जिनमें से अधिकांश में सुपरहिट डांस नंबर थे. उनके मशहूर डांस में एक दो तीन.. (तेजाब), धक धक.. (बेटा), मेरा पिया घर आया.. (याराना), चने के खेत में..(अंजाम), मार डाला. (देवदास)और चोली के पीछे.. (खलनायक) आदि शामिल हैं.

अब अभिनेत्री जल्द ही डांस पर आधारित रियलिटी शो ‘डांस दीवाने 3’ में जज के रूप में नजर आएंगी.