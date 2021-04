Madhuri Dixit Nene share new pics in Pink lehanga- अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने ने मंगलवार को अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट में एक सुंदर गुलाबी लहंगा पहनकर अपनी तस्वीर साझा की. इंस्टाग्राम फोटो-ऑप में माधुरी एक हल्के और गहरे गुलाबी जरी लहंगे में पोज देती हुई नजर आ रही हैं. उसने डार्क पिंक लिप्स, ड्रॉप डायमंड झुमके और एक नेकपीस के साथ अपना लुक पूरा किया. वह अपने बालों को बांधे दिख रही है. Also Read - कंगना का सुझाव- अगर आपको नहीं पता कि नवरात्रि पर क्या करना है, तो अपनी मां की पूजा करें

उन्होंने फोटो के कैप्शन में लिखा, "पिंक में खूबसूरत"



अभिनेत्री ‘फाइंडिंग अनामिका’ श्रृंखला में अपना डिजिटल करियर की शुरूआत करने के लिए तैयार हैं. शो में, माधुरी एक सुपरस्टार की भूमिका निभाती है जो लापता हो जाती हैं.

शो का निर्देशन करिश्मा कोहली और बेजॉय नांबियार ने किया है.

माधुरी की ये तस्वीरें देख फैंस ये भी कह रहे हैं कि वो बढ़ती उम्र के साथ और भी खूबसूरत होती जा रही हैं. बता दें माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) इन दिनों डांस शो में जज की भूमिका निभा रही हैं और अपने देसी लुक से लगातार फैंस का दिल चुराती देखी जा रही हैं.