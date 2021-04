Madhuri Dixit Share Beautiful Pictures In Colorful Top And Short: धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) अभी हाल ही में मालदवी गई थीं, जहां पर उन्होंने अपन बच्चों और पति के साथ जमकर मस्ती कऔर खूब सारी तस्वीरें क्लिक करवाई है. ऐसे में अब माधुरी (Madhuri Dixit) वापस आ गई हैं, लेकिन उन्हें हॉलीडे की याद आ रही है औऱ यही वजह है कि एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिनमें उनका बेहद कमाल का अंदाज दिख रहा है.

एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, 'जादुई घंटा.' तस्वीर में एक्ट्रेस बीच के किनारे खड़ी दिखाई दे रही हैं. उन्होंने मल्टीकलर टॉप और शॉर्ट्स पहना हुआ है. फैंस को माधुरी का ये अवतार खूब पसंद आया रहा है.



मालदीव से माधुरी दीक्षित ने कुछ ऐसी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की हैं जिन्हें देख फैंस क्रेजी हो रहे हैं. माधुरी दीक्षित का ये अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है. मालदीव में माधुरी अपने परिवार के साथ हैं और खूब मस्ती कर रही हैं.

माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने प्रिंटेड शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहना हुआ है, इसके साथ ही उन्होंने हैट और चश्मा भी पहना हुआ है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए माधुरी (Madhuri Dixit) ने एक खूबसूरत कैप्शन भी दिया है. उन्होंने फैंस को अपने स्टाइल में हैलो कहा है.

माधुरी की ये तस्वीरें देख फैंस ये भी कह रहे हैं कि वो बढ़ती उम्र के साथ और भी खूबसूरत होती जा रही हैं. बता दें माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) इन दिनों डांस शो में जज की भूमिका निभा रही हैं और अपने देसी लुक से लगातार फैंस का दिल चुराती देखी जा रही हैं.