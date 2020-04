Madhuri Dixit shared Throwback Picture during corona Lockdown: कोरोना के खौफ में हर कोई आजकल अपने घर में दुबका बैठा है. घर के काम-काज के बीच भी सेलेब्स सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं. इस दौरान वे अपनी दिनचर्या का काम खुद ही कर रहे हैं. अपनी थ्रो बैक तस्वीरें शेयर करने के आलावा वे लोगों को जागरूक करने के लिए अपने संदेश भी दे रहे हैं. हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने भी इंस्टाग्राम पर अपनी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है. लेकिन माधुरी की निगाहें कहीं ओर हैं. ऐसा लग रहा है वो किसी को देख रही हैं. इस फोटो के साथ माधुरी ने कैप्शन में लिखा- आंखें रोड की तरफ हैं और पैर घर पर. एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में #LockdownVibes” and “PauseAndRewind” हैशटैग यूज किए. Also Read - लॉकडाउन के बीच माधुरी ने शेयर की थ्रोबैक तस्वीर, बताया कहां हैं निगाहें

बता दें, कुछ वक्त पहले माधुरी डांसविदमाधुरीडॉटकॉम के जरिए लोगों को डांस सिखाने के लिए कथक सम्राट बिरजू महाराज सहित सरोज खान, टेरेंस लुईस और रेमो डिसूजा जैसे मशहूर कोरियोग्राफर्ससंग जुड़ी हैं. माधुरी के ऑनलाइन डांस अकादमी द्वारा हर हफ्ते मुफ्त में दो डांस क्लासेज दी जाएगी.