Also Read - Lockdown 2: सेलेब्स ने किया नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत, किसी को सताई गरीबों की चिंता

View this post on Instagram

Also Read - सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा लॉकडाउन, यूजर्स ने शेयर की फनी मीम्स, तस्वीरें देख आपको आ जाएगी हंसी

Quarantine is making all of us do things that we’ve always wanted to. Watch till the end to find out what I have always wanted to do😜 #WhenArinDancedWithMadhuri