Also Read - कोविड-19: पीएम मोदी ने बताए स्वस्थ रहने के नुस्खे, कहा- साल भर गर्म पानी पीता हूं और...

View this post on Instagram

Also Read - महाराष्ट्र में बढ़ रहा कोरोना: 6 दिन का बच्चा भी आया चपेट में, मरने वालों की संख्या 16 पहुंची

We at @dancewithmadhuri believe in staying positive while being confined to our homes in these difficult times. So shake a leg to some of the tunes & spread some joy. #LearnAMove #ShareAMove with 2 free classes every week from 1st- 30th April’20. Enroll now (link in bio)