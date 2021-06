Fathers of Bollywood Celebs: बॉलीवुड हस्तियों ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपने पिता के लिए प्यार का इजहार किया और सभी को फादर्स डे (Father’s Day 2021) की शुभकामनाएं दीं. अपने पिता के साथ एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा करते हुए, अनुभवी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने ट्वीट किया, “आज हम फादर्स डे मनाते हैं. मुझे अपने पिताजी की याद आती है. जिनका अपने बच्चों के लिए प्यार में निस्वार्थ था. विशेष रूप से मैं एकमात्र बेटी थी. मेरा इतना ख्याल रखना, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करना.” Also Read - Father's day 2021: अपने पिता के साथ लुत्फ़ उठाए इन फिल्मों का...छठी नंबर वाली तो देखना बेहद ज़रूरी है- List

Today we celebrate Father's Day. I recall my Dad who was selfless in his love for his children, me in particular as I was the only daughter. He would take such care of me, fulfill my every little need and was always there for me, hovering protectively over me. I truly miss him😘

