Also Read - करीना कपूर खान ने बहन करिश्मा के साथ बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पोस्ट की तस्वीर, यूजर ने बोला- छोटा सैफ...

View this post on Instagram

My first reel. Had to be on Shah sir’s bday. #happybirthdaysrk 🎥 by @officialjuhiarora