बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुज़ार दिए हैं मगर आज भी वो बिल्कुल फिट और खूबसूरत दिखती हैं. फ़िल्मी दुनिया की वो एक्ट्रेसेस जो 50 साल से ज़्यादा की हो चुकी हैं आज भी न्यू कमर्स को टक्कर दे सकती हैं. इन अदाकाराओं ने बढ़ती उम्र के साथ खुद के फिगर और फिटनेस को मेंटेन रखा है. आइए एक नज़र डालते हैं उन अभिनेत्रियों पर जिन्हें देखकर उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता.

– माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit)

हिंदी सिनेमा में 'धक-धक गर्ल' से मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित 54 साल की हैं. उन्हें देखकर लगता है कि ऐज इस जस्ट ए नंबर वाली बात बिल्कुल ठीक है. माधुरी का बेबाक हुस्न आज भी खूब चमकता है. उन्होंने खुद को एकदम फिट रखा है. माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग डिवा भी हैं.

– रेखा (Rekha)

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा के चाहने वाले केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में मौजूद हैं. रेखा 66 साल की हो गई हैं मगर आज भी उनके चेहरे से नूर टपकता है. उनके चेहरे की चमक आज की बॉलीवुड एक्ट्रेस को मात दें रही हैं. रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से उपर फिल्मों में काम किया है. अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया है.

-संगीता बिजलानी (Sangeeta Bijlani)

बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी का हुस्न आज भी हर किसी को हैरत में डाल देता है. 60 साल की उम्र में भी संगीता ने खुद को मेंटेन रखा है. फिटनेस के मामले में वो आज की एक्ट्रेसेस से आगे हैं. संगीता बिजलानी कभी भाईजान सलमान खान की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी.

-तब्बू (Tabu)

हिंदी फिल्म जगत में अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लोगों को मदहोश करने वाली एक्ट्रेस तब्बू 50 साल की हो चुकी हैं मगर आज भी उनकी खूबसूरती और उनका हॉटनेस लोगों को दीवाना बनाता है. तब्बू को देख उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है.

-भाग्यश्री (Bhagyashree)

सलमान खान की हीरोइन रह चुकी भाग्यश्री आज भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से सनसनी मचाती हैं. भाग्यश्री 52 साल की उम्र में भी बेहद हॉट और हसीन लगती हैं. उन्होंने उम्र के इस पड़ाव पर भी खुद को फिटनेस के मामले में आगे रखा है.