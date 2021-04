Dance Deewane 3 Nora Fatehi Replace Madhuri Dixit In The Upcoming Episode: डांसिंग रिएलिटी शो ‘डांस दीवाने 3’ (Dance Deewane 3) की शूटिंग एक बार फिर से शुरु हो ई है, हालांकि इस शूटिंग मुंबई में नहीं बल्कि बंगलूरू में हो रही है और यही वजह है कि माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) के फैंस अपनी प्रिय एक्ट्रेस को कुछ शोज में नहीं देख पाएंगे. माना जा रहा है कि माधुरी (Madhuri Dixit) अगले चार शोज में डांस दीवाने में नहीं दिखने जा रही है और इसकी वजह है शूटिंग अलग जगह पर होना. Also Read - Nora Fatehi और तुषार कालिया ने 'साकी साकी' गाने पर किया डांस, केमेस्ट्री देख हर कोई हैरान- Video

दरअसल माधरी दीक्षित (Madhuri Dixit) ने हाल ही में कोरोना वेक्सीन की दूसरी डोज लगवाई थी और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी थी. दूसरी डोज लगवाने की वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक करेगा, वो इतना रिस्क नहीं लेंगी कि बंगलूरू में शूटिंग करें, इसलिए माधुरी (Madhuri Dixit) डांस शो के अगले चार एपिसोड्स में नहीं दिखने जा रहीं. Also Read - गरीबों के 'मसीहा' Sonu Sood भी हुए कोरोना के शिकार, कहा 'क्वारंटीन हूं लेकिन मदद करता रहूंगा'



माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) अब इसके आने वाले कुछ एपिसोड्स में नजर नहीं आएंगी. इस वजह से अब ‘डांस दीवाने 3’ के आने वाले कुछ एपिसोड्स को सोनू सूद (Sonu Sood) और नोरा फतेही (Nora Fatehi) जज करेंगे. हाल ही मेकर्स ने इसका प्रोमो भी रिलीज किया.

आपको बता दें की डांस दीवाने के सेट पर कोरोना बम फूटा था और कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सारा स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया था. हाल ही में शो के होस्ट राघव भी कोरोना की चपेट में आए हैं.