Madhuri Dixit Starrer The Fame Game Releasing Date: कोरोना काल और लॉकडाउन में डिजिटल दुनिया का विस्तार हुआ है. ऐसे में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने ओटीटी का रास्ता चुना है. बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने वेब फिल्म्स और वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखा है. इसी सिलसिले में अब हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) भी जल्द ही डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री लेने वाली है. अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से लाखों दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित नेने नेटफ्लिक्स सीरीज 'द फेम गेम' के साथ डिजिटल डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. सीरीज (Madhuri Dixit First Web Series The Fame Game Releasing Date) 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है.

'द फेम गेम' (The Fame Game) में संजय कपूर, मानव कौल, लक्षवीर सरन और सुहासिनी मुले, मुस्कान जाफरी भी हैं. कहानी बॉलीवुड आइकन अनामिका आनंद के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके पास सब है. 'द फेम गेम' में माधुरी दीक्षित नेने ने सुपरस्टार अनामिका की भूमिका निभाई है. धर्मैटिक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, यह श्रृंखला उनके स्ट्रीमिंग डेब्यू का प्रतीक है.

जब से ये खबर बाहर आई है माधुरी के फैंस ख़ुशी से झूम उठे हैं. हर कोई माधुरी को ओटीटी के पर्दे पर देखने के लिए बेताब है. बता दें कि माधुरी दीक्षित सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की डांसिंग डिवा भी हैं. उन्होंने अपने हिंदी फ़िल्मी करियर में कई बेहतरीन फ़िल्में की हैं जिसमें तेज़ाब,अबोध, त्रिदेव, राम-लखन,प्रेम ग्रन्थ, हम आपके हैं कौन, हम तुम्हारे हैं सनम, ये रस्ते हैं प्यार के, दिल तो पागल है, देवदास, अंजाम, कानून अपना अपना,बेटा,दिल, राजा, लज्जा, खलनायक, आदि जैसे नाम शामिल है.

इनपुट-आईएएनएस