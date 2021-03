Madhuri Dixit’s shows what is in her Purse dance deewane season 3 judge carries shri ram nene photo too watch video-बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) अभी डांस दीवाने 3 (dance deewane season 3) में एक जज के तौर पर नज़र आ रही हैं. माधुरी मानती हैं कि डांस एक आध्यात्मिक अनुभव है. हाल ही में माधुरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने पर्स में रखी चीजों को दिखाती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - Nach Baliye 10: जो पति को पसंद नहीं वही काम करेंगी 'अनुपमा', 'नच बलिए 10' में रुपाली गांगुली लगाएंगी ठुमके!

इस दौरान माधुरी ने बताया कि लोग उन्हें बोलते हैं ये उनका पर्स नहीं बल्कि पूरा घर है. दिलचस्प बात ये है कि जरूरी सामान के आलावा माधुरी पर्स में अपने पति श्री राम नेने की तस्वीर भी रखती हैं. फिलहाल देखिए ये वीडियो कहीं आप अपने साथ कुछ कैरी करना भूल तो नहीं रही हैं.

Also Read - Hathi Mere Sathi Trailer: राणा दग्गुबाती की फिल्म 'हाथी मेरे साथी' का दमदार ट्रेलर रिलीज़, बेजुबानों ने तोड़ दी दुश्मनों की सारी दीवारें

Madhuri Dixit ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘डांस ने मुझे अनुशासन, ध्यान और ईमानदारी सिखाई है. जब आप किसी चीज में डूबे होते हैं, तब वह काम नहीं रह जाता है, वह आनंद प्रदान करने वाला हो जाता है. अगर मुझे कोई स्टेप (डांस का) 20 हजार बार करना है, तो मैं करूंगी. मुझे कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि मैं इसके हर पल का आनंद लेती हूं.’