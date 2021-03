Maha Shivratri 2021 Kangana Ranaut to Amitabh Bachchan Celebs Heartfelt Wishes: आज महाशिवरात्रि (Maha Shivratri) का पावन पर्व है, पूरे देश में इसकी धूम है वहीं बॉलीवुड के सितारे भी इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं. आज घर-घर में भगवान शंकर की पूजा की जाती है, ऐसे में बॉलीवुड के कई सारे सितारों ने भी अपने अंदाज में अपने फैंस को इस खास पर्व की शुभकामनाएं दी है. ऐसे में चलिए देखते हैं आखिर बॉलीवुड सितारों ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को महाशिवरात्रि (Maha Shivratri) की बधाई दी है. Also Read - Radhe Shyam New Poster: Prabhas-Pooja की फिल्म 'राधे श्याम' का नया पोस्टर आया सामने, दिखा बेहद रोमांटिक अंदाज

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी इस खास मौके पर अपने फैंस को महाशिवरात्रि की शुभकानाएं दी है. अमिताभ ने कुछ तस्वीरें औऱ वीडियो के जरिए बेहद खूबसूरत संदेश दिया है.

शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है!

शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है!!

लोकआस्था के पावन पर्व महाशिवरात्रि की आप सभी को मंगलकामना🙏

प्रभु जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे.

T 3838 – 🙏🌹जय श्री त्र्यंबकेश्वर जी🌹🙏

🌹श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जी की मंगला दर्शन नासिक महाराष्ट्र से🌹

T 3839 – शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है!

शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है!! लोकआस्था के पावन पर्व महाशिवरात्रि की आप सभी को मंगलकामना🙏

प्रभु जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे 🙏 pic.twitter.com/M8c1bbbMc0 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 11, 2021

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवलिंग की पूजा करते हुए अपनी तस्वीर साझा की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है- ‘महाशिवरात्रि की शुभकामनाएँ #महाशिवरात्रि #Mahashivratri’

अजय देवगन ने लिखा- ‘ना आदि ना अंत है उसका। वो सबका, न इनका उनका। वही शून्य है, वही इकाई। जिसके भीतर बसा शिवायः।



ओम नमः शिवाय #Mahashivratri’

रवीना टंडन ने लिखा- ‘#shivratri आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।’

अनुपम खेर ने ट्वीट किया- ‘महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को शुभकामनाएं।जय भोलेनाथ।जय शिवशंकर।ओम नमः शिवाय।’

अभिनेता सनी देओल ने ट्वीट किया- #महाशिवरात्रि_की_हार्दिक_शुभकामनाएं #महाशिवरात्रि #हर_हर_महादेव’

एक्टर कुणाल खेमु ने अपने परिवार के साथ पूजा करते हुए की एक फोटो शेयर करके लिखा, ‘ॐ नमः शिवाय, यह शुभ त्योहार आपके और आपके प्रियजनों को प्यार, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि से भर दे। हैप्पी महा शिवरात्रि। हेराथ मुबारक! हर हर महादेव.’