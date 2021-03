Maha Shivratri Actor Who Played Shiv On Screen: आज पूरे भारत में महाशिवरात्रि का पाव पर्व मनाया जा रहा है. इस दिन भगवान शिव की पूरे धूम-धाम के साथ पूजा की जाती है. आज इस खास मौके पर कई सारे मंदिरों में शिव का अभिषेक भी किया जाता है. ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर चलिए जानते हैं उन एक्टर के बारे में जिन्होंने पर्दे पर भगवान शिव का किरदार निभाया और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी खास जगह बना ली. Also Read - Shreya Ghoshal Birthday: महज चार साल की उम्र से सिंगर बन गई थीं श्रेया घोषाल, जन्मदिन पर सुनें ये बेहतरीन गाने

1. समर जय सिंह (Samar Jai Singh)

दूरदर्शन सीरियल 'ओम नमः शिवाय' में एक्टर समर जय सिंह द्वारा भगवान शिव का किरदार आज भी सबसे लोकप्रिय माना जाता है. आपको बता दें, समर जय सिंह की लोकप्रियता तो इतनी थी कि लोगों ने उन्हें भगवान शिव मानकर पूजना भी शुरू कर दिया था.

2. मोहित रैना (Mohit Raina)

मोहित रैना वैसे तो कमाल के एक्टर हैं और उन्होंने कई सारे मशहूर शो में काम किया है, लेकिन उनके चाहनेवाले उन्हें भगवान शिव के तौर पर ही पसंद करते हैं. साल 2018 में सीरियल ‘देवों के देव’ में मोहित रैना ने भगवान शिव का किरदार निभाया था जो आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखता है.

3. अरुण गोविल (Arun Govil)

दूरदर्शन के प्रसिद्ध टीवी शो ‘रामायण’ में राम बने एक्टर अरुण गोविल भी भगवान शिव का किरदार निभा चुके हैं. आपको बता दें उन्होंने टीवी शो ‘शिव महिमा’ में अरुण गोविल ने भगवान शिव की भूमिका निभाई थी और रामायण की तरह ही ये शो भी काफी फेमस हुआ था.

4. विजय कविश (Vijay Kavish)

टीवी सीरियल रामायण में भगवान शिव का किरदार निभाने वाले विजय कविश महादेव के रोल से पहचाने जाते हैं. यह शो दो 1986 से 1988 तक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था.

5. रोहित बख्शी (Rohit Bakshi)



रोहित बख्शी ने टीवी सीरियल ‘सिया के राम में’ में शिव की भूमिका निभाकर लोगों के दिलों में कई सालों तक राज किया था. रोहित 2019 में टीवी शो ‘मैं भी अर्द्धांगिनी’ में नजर आ चुके हैं…