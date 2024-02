Hindi Entertainment Hindi

Mahabharat Dhritrashtra Actor Girija Shankar Then And Now Pictures Viral Know Actor Story

Mahabharata: एयरफोर्स में जाना चाहते थे महाभारत के 'धृतराष्ट्र', जानें अब कहां हैं गिरिजा शंकर?

Mahabharat Dhritrashtra Then And Now: बीआर चोपड़ा के टीवी सीरियल 'महाभारत' में धृतराष्ट्र का किरदार करने वाले गिरिजा शंकर जानें अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

Mahabharat Dhritrashtra Then And Now: बीआर चोपड़ा का मशहूर टीवी सीरियल ‘महाभारत’ (Mahabharat) तो आपको याद ही होगा इस शो ने उस दौर में जबरदस्त सफलता हासिल की थी. जहां एक तरफ लोग रामायण देखते थे तो वहीं महाभारत को भी खासा पसंद किया था. इस शो के हर किरदार ने उस दौर में घर-घर में अपनी खास जगह बना ली थी. ऐसे में आज हम बात करेंगे धृतराष्ट्र (Mahabharat Dhritrashtra) का करिदार करने वाले मशहूर एक्टर गिरिजा शंकर (Girija Shankar) कि जिन्होंने इस रोल को बेहद बखूबी निभाया था और 36 सालों बाद भी फैंस उनकी एक्टिंग देखकर उनके मुरीद हो जाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर अब कहां हैं गिरिजा शंकर और क्या कर रहे हैं.

जानें कहां हैं महाभारत के धृतराष्ट्र

बीआर चोपड़ा का टीवी सीरियल ‘महाभारत’ एक ऐसा धारावाहिक है, जिसका नाम टीवी इतिहास में दर्ज है और साल 1988 में इसका पहला एपिसोड आया था और तब से लेकर आजतक ये केवल रिकॉर्ड बना रहा है. ये शो जब टीवी पर आता था तो लोग अपने घरों में कैद हो जाते थे और टीवी से चिपक से बैठ जाते थे. इस धारावाहिक का एक-एक किरदार आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय है. महाभारत के किरदारों में से एक किरदार ‘धृतराष्ट्र’ का था, जिसे एक्टर गिरिजा शंकर (Girija Shankar) ने निभाया था. 36 साल बाद ये एक्टर अब टीवी औऱ सिनेमा से दूर हो गया है.

गिरिजा शंकर एयरफोर्स ज्वॉइन करना चाहते थे

बॉलीवुड और टीवी जगत में नाम कमाने के बाद अब गिरिजा शंकर हॉलीवुड में नाम कमा रहे हैं. यही नहीं, देश छोड़ अब विदेश में बस गए हैं. जी हां पंजाब के रहने वाले गिरिजा पटियाला में पले बढ़े हैं, लेकिन एक्टिंग से प्यार होने के कारण वो एयरफोर्स ज्वॉइन करने वाले सपना पूरा नहीं कर पाए. गिरिजा शंकर ने एयरफोर्स एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें अफसल रहे और इसी वजह से उन्होंने थिएटर की तरफ रुख किया और फिर वहां से टीवी की तरफ चले गए.

अमेरिका में रहते हैं गिरिजा शंकर

गिरिजा शंकर ने बीआर चोपड़ा के ‘महाभारत’ से एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इस सीरियल में उन्हें धृतराष्ट्र का किरदार निभाना था. इस रोल के लिए उन्होंने खुद को बड़े पैमाने पर तैयार किया था, क्योंकि उन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं था. ऐसे में एक अंधे का किरदार करना उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग था लेकिन उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और उन स्कूलों में जाना शुरू किया, जिसमें नेत्रहीन बच्चे पढ़ा करते थे. इस सीरियल के बाद उन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया लेकिन वह पहचान नहीं मिल पाई जो महाभारत सीरियल में मिली. गिरिजा शंकर इन दिनों अमेरिका में रहते हैं, वहां वह फेमस फिल्ममेकर हैं. हॉलीवुड फिल्मों में काम करके नाम कमा रहे हैं.