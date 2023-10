Mahadev Betting App: श्रद्धा कपूर को ED का समन, अब तक इन सितारों का नाम आया सामने

महादेव बेटिंग ऐप (Mahadev Betting App) मामले में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) भी ईडी के रडार पर आ गए है. दोनों को आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया है, ईडी ने दोनों को समन भेजकर रायपुर दफ्तर में पेश होने को कहा है. रणबीर कपूर ने पेशी के लिए दो हफ्ते का एक्सटेंशन मांगा है. यह ऐप कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी से जुड़ी है. इसके साथ ही कॉमेडियन कपिल शर्मा और एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, एक्ट्रेस हिना खान और अब श्रद्धा कपूर को भी महादेव ऐप मामले में अलग-अलग तारीखों पर तलब किया गया है.

ईडी अधिकारियों ने बताया कि हाल में एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) समेत चारों कलाकारों को समन भेज कर अलग-अलग तारीखों पर रायपुर कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है. ईडी पीएमएलए के तहत उन सबका बयान दर्ज कर यह समझने की कोशिश करेगी कि ऐप बनाने वालों के कथित तौर पर किए गए भुगतान और धन प्राप्ति का तरीका क्या था. माना जा रहा है कि इन कलाकारों को मामले में आरोपी नहीं बनाया जाएगा.

अधिकारियों ने बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव बेटिंग एप्लिकेशन मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कॉमेडियन कपिल शर्मा और अभिनेता हिना खान और हुमा कुरेशी के साथ ही श्रद्धा कपूर को तलब किया है. कुल 100 ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स ईडी के रडार पर हैं। खबर की पुष्टि एनआई द्वारा एक ट्वीट के जरिए की गई है. न्यूज एजेंसी एनआई ने एक्स पर ट्वीट करते हुए ईडी के सूत्रों के हवाले से लिखा, ‘ईडी ने महादेव बेटिंद ऐप मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा और अभिनेत्री हुमा कुरेशी को तलब किया है.’

ED has summoned comedian Kapil Sharma and actor Huma Qureshi in connection with the Mahadev betting app case: ED Sources

