'मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने भरी मांग', क्या आपने देखा है मोनालिसा की शादी का वीडियो? परिवार वाले शॉक्ड

Monalisa Marriage Viral Video: महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा में आईं Monalisa Bhosle एक बार फिर इंटरनेट पर सुर्खियों में आ गई हैं. लेकिन इस बार मामला उनकी खूबसूरती या फिर किसी फिल्म ऑफर को लेकर नहीं है बल्कि इस बार की वजह उनकी शादी का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में उनके ब्वॉयफ्रेंड फरमान एक्ट्रेस की सिंदूर से मांग भरते और मंदिर में सात फेरे लेते नज़र आ रहे हैं. मोनालिसा की शादी से उनके घरवाले और उनकी फिल्म के डायरेक्टर सदमे में हैं. इस शादी से मोनालिसा के पिता को काफी विरोध का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों अलग-अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं. इसी बीच केरल के एक मंदिर में शादी करने वाला ये कपल वहां के पुलिस स्टेशन भी पहुंचा हैं.

मोनालिसा ने पुलिस से मदद मांगी है. अभिनेत्री ने कहा कि उनके पिता उनकी शादी अपनी पसंद के लड़के से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं. जबकि वो फरमान के साथ खुश है. ऐसे में पुलिस ने उनके पिता को भी पुलिस स्टेशन बुलाकर समझाया है कि उनकी बेटी बालिग है और अपने फैसले ले सकती है.

सोशल मीडिया यूजर्स भी हैं नाराज़

मोनालिसा की इंटरफेथ शादी से सोशल मीडिया यूजर्स भी नाराज़ हैं. उनका मानना है कि एक्ट्रेस ने उन्हें किसी और धर्म के लड़के से शादी करके धोखा दिया है. यही नहीं उनका कहना है कि आजकल की पीढ़ी बड़े बुजुर्गों की इज्जत दरकिनार करके

6 महीने की डेटिंग के बाद की शादी

मीडिया से बातचीत के दौरान फरमान ने बताया कि वो दोनों पिछले 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. हालांकि वो इस रिश्ते में नहीं बंधना चाहते थे लेकिन जब मोनालिसा ने उन्हें मनाया तो वो मान गए. फिर बाद में उन्होंने शादी करने का फैसला किया. दोनों लोग अब इस शादी से बहुत खुश हैं. अब आगे क्या करना है? और कहां रहकर अपनी घर-गृहस्थी बसानी है इस बारे में उन्होंने सोचा नहीं है.

फरमान- मोनालिसा ने कहा कि केरल के लोग बहुत अच्छे और सपोर्टिव हैं. वो आगे की जिंदगी यहां भी बिता सकते हैं. लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.

कौन हैं फरमान खान?

फरमान खान खुद को पेशे से एक्टर बताते हैं. उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी कई बड़े अभिनेताओं के साथ उनकी तस्वीरें देखी गई हैं. रजनीकांत, खेसारीलाल के साथ भी उनकी फोटोज़ हैं.

