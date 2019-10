आम चुनाव के बाद देश के पहले बड़े चुनाव कहे जा रहे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है. महाराष्ट्र की 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों की 51 सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग हो रही है. इस उपचुनाव में कई सेलेब्स भी वोट देने के लिए जाते हुए दिखाई दिए. शाहरुख खान ने बांद्रा वेस्ट के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला. वहीं मुंबई के जुहू में जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने वोट डाला. खास बात ये है कि इस मौके पर बच्चन परिवार के साथ बिग बी दिखाई नहीं दिए. खबरों के अनुसार उनकी तबियत खराब है जिसकी वजह से हो सकता है वे वोट डालने नहीं जा सके होंगे. बता दें, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट के जरिए अपने फैंस से माफी भी मांगी थी. दरअसल वो हर रविवार को अपने घर की बालकनी फैंस से मिलने आते थे. लेकिन बीमारी की वजह से इस बार वे ऐसा कर नहीं पाए.

Jaya Bachchan, Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai Bachchan leave after casting their vote at a polling booth in Juhu, Mumbai. #MaharashtraAssemblyElections pic.twitter.com/ABPO6Be6rk

उनका यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. उनके इस ट्वीट पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं. अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने कुछ फोटोज भी शेयर की हैं, जिसमें लोग अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए उनके घर के सामने भीड़ लगाकर खड़े हैं. अमिताभ बच्चन ने अपने फैन्स को ट्वीट करते हुए लिखा, “मैंने मना किया, इसके बाद भी लोग रविवार को मिलने के लिए आ गए. मैं माफी मांगता हू, बाहर नहीं आ सकता.”

T 3524 – I convalesce .. but they still come for the Sunday meet .. my apologies .. could not come out ..🙏🙏🙏 pic.twitter.com/qXx3uonlWL

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 20, 2019