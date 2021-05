This How Sanjay kapoor Will React When Daughter Shanya Kapoor Will Do Bold Scene: संजय कपूर (Sanjay Kapoor) और माहीप (Maheep Kapoor) की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) बहुत जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. हाल ही में करण जौहर (Karan Johar) ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी थी वो अपनी आने वाली फिल्म से शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) को लॉन्च करेंगे. फिलहाला कोरोना की वजह से शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) के लॉन्च में देरी हो सकती है. ऐसे में बेटी के लॉन्च पर बात करते हुए उनकी मां माहीप (Maheep Kapoor) ने कई सारे राज खोले हैं. Also Read - Anil Kapoor की भतीजी Shanaya Kapoor ने बोल्डनेस से मचाई तबाही, मोनॉकनी में फ्लॉन्ट किया परफेक्ट फिगर

माहीप(Maheep Kapoor) की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) के डेब्यू को लेकर बोला कि 'हर कोई खुश है कि वो जल्द ही फिल्मों में काम करने वाले हैं और साथ ही अगर उसे आने वाले किसी प्रोजेक्ट में इंटीमेट सीन करने को मिलेगा तो हम उसे उसकी पूरी इजाजत देंगे.' माहीप (Maheep Kapoor) ने आगे बताया कि हां संजय के लिए (Sanjay Kapoor) ये थोड़ा मुश्किल होगा',



माहीप कपूर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया है कि बेटी शनाया (Shanaya Kapoor) के किसिंग सीन देखकर संजय थोड़ा शॉक्ड होंगे, लेकिन वो उसके काम को कभी नहीं रोकेंगे. महीन ने ‘कहा संजय को अंदर से लग रहा होगा अरे नहीं, मैं क्या देख रहा हूं लेकिन जब काम की बात आती है तो वह शांत रहेंगे’.

A post shared by Shanaya Kapoor 🤎 (@shanayakapoor02)



आपको बता दें शनाया (Shanaya Kapoor) बतौर एक्टर से पहले ही बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं, उन्होंने फिल्म गुंजन सक्सेना में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम किया था. यह फिल्म साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शनाया की कजिन जाह्नवी कपूर लीड रोल में नजर आईं थी.