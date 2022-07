Mahesh Babu brother Naresh Babu: सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू (Mahesh Babu) के बड़े भाई नरेश बाबू और उनकी पत्नी राम्या रघुपति के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है. बीते रविवार दोनों के झगड़े ने तब भयानक रूप ले लिया, जब एक होटल में ठहरे नरेश (Naresh Babu) पर राम्या ने चप्पल से हमला कर दिया. सोशल मीडिया दोनों की लड़ाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नरेश के पीछे-पीछे राम्या (Ramya Raghupati) चप्पल लेकर दौड़ती दिखाई दे रही हैं. हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने राम्या को रोका और काफी हंगामे के बाद उन्हें होटल से चलता किया. उधर, नरेश भी राम्या पर चिल्लाते नजर आए. दोनों के बीच ऐसी लड़ाई देख लोग भी हैरान हैं.Also Read - दीवार पर Evil eye लटका कर आश्रम की बबीता ने बेड पर दिए पोज़, लोग बोले-बॉबी देओल आ जाएंगे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 59 साल के नरेश तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू के सौतेले भाई हैं. नरेश दिवंगत एक्ट्रेस विजया निर्मला और उनके पहले पति के बेटे हैं. बाद में विजया ने महेश बाबू के पिता और एक्टर कृष्णा से शादी कर ली थी. नरेश में साउथ के जानेमाने एक्टर से अपनी पत्नी राम्या से झगड़े के चलते इन दिनों वो सुर्खियों में हैं. नरेश पर आरोप है कि उनका चक्कर एक्टर पवित्रा लोकेश के साथ चल रहा है और दोनों ने शादी भी कर ली है. हालांकि नरेश ने इन खबरों को अफवाह बताया है.

