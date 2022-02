नई दिल्ली: महेश बाबू (Mahesh Babu) स्टारर ‘सरकारू वारी पाता’ (Sarkaru Vaari Paata) का एक गाना जिसे वेलेंटाइन डे पर रिलीज किया जाना था, ऑनलाइन लीक हो गया है. फिल्म के निर्माताओं ने शुक्रवार को ही सिड श्रीराम द्वारा गाए गए गाने का प्रोमो रिलीज करने का फैसला किया था. थमन द्वारा धुन पर सेट, ‘कलावती’ शीर्षक वाले गीत में अनंत श्रीराम के बोल हैं और प्रशंसकों द्वारा इसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. उम्मीदें इतनी अधिक थीं कि एकल के प्रोमो को ही यूट्यूब पर छह मिलियन से अधिक बार देखा गया था. हालांकि, शनिवार को पूरा गाना ऑनलाइन लीक (Sarkaru Vaari Paata’s Song Online Leak) हो गया, जिसने पूरी फिल्म यूनिट को निराश किया और संगीत निर्देशक को भावनात्मक रूप से दुखी कर दिया.Also Read - Deepika Padukone की फिल्म Gehraiyaan पर Kangana Ranaut ने साधा निशाना, बोलीं- पॉर्नोग्राफी दिखाया, कचरा मत बेचो

संगीत निर्देशक थमन ने ट्विटर पर एक वॉयस नोट में अपनी निराशा साझा की. उन्होंने कहा, मैं बहुत दुखी हूं. मुझे नहीं पता कि क्या कहूं. हमने इसके लिए इस वीडियो पर छह महीने से अधिक समय तक कड़ी मेहनत की थी. इस गाने की शूटिंग के दौरान हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. हमने दिन-रात काम किया है, और हमें कोरोना से भी जूझना पड़ा.

With Heavy heart 💔 !!

WE AS A TEAM

Fought for the best from LAST 24 hours And We are Coming today at 4:05 PM #Kalaavathi Will Be In ur Hearts 💕 for sure 🎹💿🎧

From the heart to u All 💃🖤

Love U guys !! #SVPFirstSingle 🎥 #SarkaruVaariPaataMusic #SarkaruVaariPaata 🎬🎹 pic.twitter.com/57jjj8uLVj

— thaman S (@MusicThaman) February 13, 2022