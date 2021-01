Major Releasing Date: मुंबई में 26/11 धमाके में शहीद संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित आगामी फिल्म ‘मेजर’ (Major) 2 जुलाई को रिलीज होने की पुष्टि की गई है. तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू इसमें अहम रोल में हैं, वहीं अदीवी शेष मेजर की भूमिका में दिखाई देंगे. इस खबर की घोषणा करते हुए महेश बाबू ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “2 जुलाई 2021 मेजर डे होगा. Also Read - Olivia Morris First Look: 'RRR' में दिखेगा ओलिविया मॉरिस का नया अवतार, फर्स्ट लुक रिलीज होते ही Viral

रिलीज की तारीख की पुष्टि करते हुए, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्वीट किया, “मेजर 2 जुलाई को रिलीज होगी. हिंदी, तमिल दोनों भाषा में. इसे सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा.” शशि किरण टिक्का द्वारा निर्देशित फिल्म ‘मेजर’ हिंदी और तेलुगू में रिलीज होगी.

#MAJOR: 2 JULY 2021 CONFIRMED… #Hindi – #Telugu bilingual #Major – starring #AdiviSesh as Major #SandeepUnnikrishnan – to release on 2 July 2021… Directed by Sashi Kiran Tikka… Sony Pictures Films India presentation. #MajorTheFilm #MajorOnJuly2 pic.twitter.com/yCIqLy0Tox

