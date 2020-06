मुंबई: फिल्मकार महेश भट्ट ने सोमवार शाम को सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म ‘सड़क 2’ के पोस्टर को जारी किया, जिसमें उनकी बेटियां आलिया भट्ट और पूजा भट्ट मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसे जारी करने के तुरंत बाद ही उन्हें काफी ट्रोलिंग व घृणा का सामना करना पड़ा. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से भट्ट को भी तमाम अन्य सेलेब्रिटीज की तरह बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने और बाहर से आने वाली प्रतिभाओं संग गलत रवैया अपनाने के आरोप लगे. Also Read - सुशांत की को-स्टार आशा नेगी का फूटा ट्रोलर पर गुस्सा, बोलीं- सोशल मीडिया पर ही क्यों जताऊं दुख?

सोमवार को भट्ट ने एक कैप्शन के साथ पोस्टर को जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "जब आप एक अंत तक आते हैं, तब आपको पता चलता है कि यह कोई अंत नहीं है."

Since the beginning of time, humanity has found shelter, and comfort in Kailash.

Kailash is a place where all search ends.

The sequel to Sadak will take you on the ultimate pilgrimage.

The road to Kailash is the road to love.

Sadak 2 is the road to love pic.twitter.com/zzuPZSpJAA

— Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) June 29, 2020