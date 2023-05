महेश भट्ट ने मौसमी चटर्जी से कहा था- 'जब करियर आगे बढ़ता है, तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो'

Moushumi Chatterjee : हिंदी फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. आज भले ही वो फिल्मों से दूर हों, लेकिन मौसमी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. हाल ही में उन्होंने महेश भट्ट के साथ हुए एक किस्सा शेयर किया, जिसमें डायरेक्टर ने उन्हें करियर के लिए सीरीयस होने की सीख दी थी. मौसमी चटर्जी कई बार अपने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासे कर चुकी हैं, हालांकि उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना था और लगभग हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था, लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब वो अपने करियर की पीक पर प्रेग्नेंट हो गई. इस पर महेश भट्ट ने उन्हें खूब डांट लगाई.

मौसरी चटर्जी के लिए कहा जाता था कि वो बिना ग्लीसरीन के ही फिल्मों में रोने की एक्टिंग बखूबी कर लिया करती थीं. हाल ही में उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर खुलासा किया, जिस पर महेश भट्ट का कमेंट आज भी उन्हें याद है. Lehren Retro से बातचीत के दौरान मौसमी ने बताया कि महेश भट्ट ने उसके कहा था, ‘जब तुम्हारा करियर आगे बढ़ता है तो तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो. ये तुम्हारे करियर में रुकावट बनती है.’ हालांकि मौसमी को महेश भट्ट की ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने भी पलट कर जवाब दे दिया था.

मौसमी बताती हैं कि उन्होंने महेश भट्ट की बात काटते हुए कहा, ‘मेरी प्रेग्नेंसी मेरी लाइफ में रंग भर रही है, ये मेरे लिए रुकावट नही है.’ मौसमी के मुताबिक उन्होंने कभी अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर प्रेशर महसूस नहीं किया, या उन्हें लगा कि उनका करियर खत्म हो जाएगा. दिग्गज एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैंने जो चाहा मुझे वो मिला, मुझे स्टार वैल्यू या स्टारडम से इतना मतलब नहीं रहता था.’ मौसमी ने एक और किस्सा सुनाया, जब वो फिल्म ‘रोटी, कपड़ा और मकान’ की शूटिंग कर रहीं थी. इस फिल्म के दौरान भी मौसमी प्रेग्नेंट हो गई थीं, जिससे एक्टर मनोज कुमार काफी नाराज हो गए थे.