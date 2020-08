नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने बॉलीवुड को सवालों के घेरे में ला दिया है. हादसे के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज़्म, इनसाइडर और आउटसाइडर के विषय पर बहस तेज़ हो गई है. इन आलोचनाओं का असर कई फिल्मों पर भी देखने को मिला है. हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म ‘सड़क 2 (Sadak 2)’ के साथ भी बहुत बुरा हश्र हुआ. महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आलिया भट्ट (Alia Bhatt), आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapur) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) जैसे स्टार्स थे मगर लोगों ने नेपोटिज़्म के चलते इस फिल्म का बहिष्कार कर दिया. Also Read - सूरज की रोशनी की ओर चेहरा करके आलिया भट्ट ने दिया पोज़, जबरदस्त है तस्वीर

पहले इस फिल्म के ट्रेलर पर लोगों ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया और इसे सबसे ज़्यादा डिस्लाइक करने वाला वीडियो बना दिया लेकिन अब ‘सड़क 2’ सबसे खराब रेटिंग वाली फिल्म बन चुकी है. IMBD की ओर से ‘सड़क 2’ को 1.1 रेटिंग दी गई है. सोशल मीडिया पर लोग जमकर इस फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं. यहां देखिए नेटिजन्स के रिएक्शन: Also Read - महेश भट्ट की Sadak 2 का नया गाना 'शुक्रिया' रिलीज, यूजर्स ने किया वहीं हाल जो ट्रेलर का किया था

Alia Bhatt after seeing #Sadak2 IMDb rating. pic.twitter.com/bi0amyIXRL — THE | Epic Blogger | (@Kush_official_) August 28, 2020

Everyone is giving review of #Sadak2 movie. Le me pic.twitter.com/Zdv4zDS3TF — Rahul Singh (@heres_the_rahul) August 28, 2020

#Sadak2

Mahesh bhatt checking sadak 2 ratings in from 2020 movies rating list pic.twitter.com/W0PkNx9x6p — my name is sanghi (@bagga_daku) August 28, 2020

बता दें कि इस फिल्म के अलावा लोगों ने गुंजन सक्सेना की बायोपिक पर भी आक्रोश ज़ाहिर किया था. सुशांत मामले में महेश भट्ट के इन्वॉल्वमेंट ने इस फिल्म को मिट्टी में मिला दिया. ‘सड़क 2 (Sadak 2)’ की कहानी की बात करें तो यह फिल्म आलिया भट्ट के किरदार आर्या पर केंद्रित हैं जो अपने मां के क़ातिल से बदला लेना चाहती है.