नई दिल्ली: फिल्म बुलेट राजा में अपने आइटम नंबर से मशहूर एक्ट्रेस माही गिल (Mahie Gill) ‘देव डी’ करने के 12 साल बाद अभय देओल (Abhay Deol) के साथ फिर से काम करके पर इमोशनल हो गईं हैं. वे युद्ध पर आधारित अपनी आगामी वेब सीरीज ‘1962: द वार इन द हिल्स’ में देओल के साथ नजर आएंगी. इस सीरीज में अभय देओल आर्मी ऑफिसर मेजर सूरज सिंह की भूमिका में हैं और माही उनकी पत्नी शगुन के रोल में हैं. Also Read - 1962 The War In The Hills Official Trailer: कहानी केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, Disney Plus Hotstar पर होगी रिलीज

माही ने आईएएनएस से कहा, “मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी लेकिन दुर्भाग्य से कई साल तक ऐसा संभव नहीं हो पाया. अभय देओल मेरे पहले हीरो हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता हैं. मुझे जैसे ही पता चला कि वह मेजर सूरज सिंह का किरदार निभा रहे हैं, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी. मैं फिर से उनके साथ काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूं. उनके साथ काम करना शानदार अनुभव रहा है. हम लोगों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. वह हमेशा अपने को-एक्टर्स को भी सहज महसूस कराते हैं.” Also Read - जिंदगी न मिले दोबारा का आएगा सेकेंड पार्ट? अभय देओल ने दिखाया अपना टेलेंट

महेश मांजरेकर के निर्देशन में काम करने को लेकर माही ने कहा, “शगुन का किरदार मेरे लिए एक बहुत बड़ी यात्रा रही है. वह बहुत बहादुर है, लेकिन वह जानती है कि आर्मी लाइफ आसान नहीं है. उसके पति मेजर सुरेंद्र सिंह पहले एक सैनिक हैं और बाद में उसके पति हैं. वह अपनी जिंदगी में आए दुख-तकलीफों से बहादुरी से लड़ती है.”

माही कहती हैं, “यह किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मेरे दादाजी सेना में थे. मेरे बहुत सारे दोस्त भी सेना में हैं. उनकी जिंदगी, हिम्मत और माइंडसेट को करीब से जानने के कारण मुझे यह किरदार निभाने में मदद मिली.”

View this post on Instagram A post shared by Mahie Gill (@mahieg)

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई प्रोजेक्ट में शामिल माही का कहना है कि इसमें बॉक्स ऑफिस का दबाव नहीं है. वह कहती हैं, “इसमें स्ट्रेस नहीं है. मैंने हमेशा कहा है कि ओटीटी भविष्य है. मैं बड़े पर्दे को याद नहीं करती हूं, हालांकि मैं बड़े पर्दे पर फिल्में देखते हुए बड़ी हुईं हूं और मेरी पहली फिल्म भी बड़े पर्दे पर ही रिलीज हुई थी. लेकिन ओटीटी ने बहुत से लोगों को काम दिया है, इसमें अभिनेता और तकनीशियन भी शामिल हैं. साथ ही इसमें बहुत शानदार स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है और ज्यादा दर्शकों तक पहुंच रहा है.”