Sakshi Tawar Mai Trailer Out: टीवी,बॉलीवुड हो या फिर वेब सीरिज हर जगह पर साक्षी तंवर (Sakshi Tanwar) हर बार अपने काम से लोगों का दिल जीता है और एक बार फिर से वो एक बहहद अलग और दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं जो उके फैंस ने शायद ही कभी देखा हो. आमिर खान (Aamir Khan) के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली साक्षी नेटफ्लिक्स (Netflix) की अगली वेब सीरीज ‘माई’ (Mai Trailer Out) में बहुत जल्द नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में साक्षी को एक ऐसी मां के किरदार में देखा जा रहा है, जिसकी बेटी की हत्या कर दी जाती है और अब वह यह जानना चाहती है कि किसी ने भी उसकी बेटी को क्यों मारा.

साक्षी तंवर (Sakshi Tanwar) की वेब सीरीज माई (Mai Web Series Trailer) का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस क्राइम ड्रामा सीरीज का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे. ये सस्पेंस-थ्रिलर वेब सीरीज में साक्षी का दमदार रोल दिख रहा है. इसमें राइमा सेन और वामिका गब्बी भी नजर आ रहे है. ट्रेलर में साक्षी अपनी बेटी के कातिलों की तलाश में दिख रही है. अपनी बेटी के कातिल तक पहुंचने के लिए वो कई कोशिश करती दिख रही है.

