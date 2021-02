Major fire at set of ‘Adipurush’: मुंबई के गोरेगांव में खुले मैदान में लगाए गए एक फिल्म के सेट पर भीषण आग लग गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. बता दें कि फिल्म की शूटिंग का आज पहला ही दिन था. पहले ही दिन सेट पर आग लगने से हर कोई हैरान है. Also Read - जावेद अख्तर की शिकायत पर अदालत ने कंगना रनौत को जारी किया समन, जानें क्या है मामला

एक अधिकारी ने कहा कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सेट बांगुर नगर इलाके में इनऑर्बिट मॉल के पास तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि आग शाम करीब 4:10 बजे लगी. आठ दमकल की गाड़ियां और छह पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के अभियान में जुटे हैं. दमकल अधिकारियों ने इसे मध्यम स्तर की आग घोषित किया.

रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म 'आदिपुरुष' का बजट करीब 400 करोड़ रुपये का है. इस मेगा फिल्म का सेट मुंबई में गोरेगांव पश्चिम इलाके के बांगुर नगर में लगा हुआ है. इस सेट पर पिछले दो महीने से रिहर्सल और तैयारियां चल रही थीं.

इससे पहले सुबह पास के अंधेरी स्थित लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग लग गई थी लेकिन दो घंटे के भीतर इसपर नियंत्रण पा लिया गया.

