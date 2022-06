Major Review In Hindi: मुंबई में 26/11 को हुए आतंकवादी हमले के बारे में आप ने बहुत कुछ सुना होगा देखा होगा और हर साल हम अपने उन जवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई थी और मुंबई को सुरक्षित किया था. 26/11 को हुए आतंकवादी हमले में देश के लिए शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन (Sandeep Unnikrishnan) की उन्हें में से एक थे, जिन्होने आंतकियों को हराकर देश को जीत दिलाई थी और अकेले उनसे लड़तक अपनी विरता से हर किसी को दिखा दिया था कि हमारे सैनिक देश के लिए हर वक्त जान की बाजी लगा सकते हैं. मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी फिल्म मेजर में दिखाई गई है और सिर्फ उनकी शहीदी की नहीं है, उनके जिंदगी की है, उनके माता पिता की है, उनके प्यार की है, उनके जज्बातों की है. इस फिल्म को देखने के बाद आपको मेजर संदीप को जिंदगी के उन पहलूओं को छू पाएंगे जिन्हें कोई नहीं जानता होगा.Also Read - 'पुष्पा' ने देखी अदिवी सेष की फिल्म Major, जानिए मूवी खत्म होने के बाद क्या थे Allu Arjun के पहले शब्द?

2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले की तमाम कहानियां लोग जानते हैं। इस घटना पर तमाम वेब सीरीज, फिल्में और वृत्तचित्र बन चुके हैं लेकिन संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी इस बार अदिवि शेष लेकर आए हैं और सई मांजरेकर, अदीवी सेष की फिल्म ‘मेजर’ आखिरकार आज 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. Also Read - 6 जून से होगा पद्मश्री 'किसान चाची' राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक 'कस्तूरी' का प्रसारण

‘मेजर’ फिल्म मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की प्रेरणादायक यात्रा और 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में उनकी बहादुरी और बलिदान पर आधारित है, महेश बाबू इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐसे में देखें सोशल मीडिया पर लोग कैसे फिल्म को रेटिंग दे रहे हैं. Also Read - Avneet Kaur Bikini Photos: खत्म नहीं हुआ अवनीत कौर का मालदीव वेकेशन, शेयर की बिकिनी में बेहद हॉट तस्वीरें

ओवरसीज सेंसर बोर्ड के सदस्य और क्रिटिक उमैर संधू ने ‘मेजर’ फिल्म देखी है और फिल्म का रिव्यू भी शेयर किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में , ”अदीवी सेष की कमाल परफोर्मेंस और जबरदस्त ट्रेनिंग उनके रोल में झलक रही है, उन्होंने पूरी तरह शो अपने नाम कर लिया है। मेजर के पास एक रोमांचकारी और मनोरंजक कहानी है जो बिना कट्टरता के देशभक्ति पैदा करती है. ये देखने जाइए.” इसी के साथ ही उन्होंने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए है.

फिल्म मेजर में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की कहानी दिखाई गई है. मेजर का रोल अदीवी सेष ने किया है, अदिवि शेष के अलावा फिल्म ‘मेजर’ के बाकी कलाकारों में प्रकाश राज और रेवती ने कमाल का अभिनय किया है. ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कि कैसे नजर संदीप ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों से टक्कर ली थी.

हालांकि आखिर में वो शहीद हो जाते हैं। इसी शहादत की कहानी को फिल्म में दिखाया जाएगा. अदीवी सेष साउथ फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं और वो इस फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रहे हैं. फिल्म में अदीवी के अलावा सई मांजरेकर और शोभिता धुलीपाला भी अहम रोल में नजर आएंगी.

मूवी रिव्यू फिल्म- मेजर

कलाकार- अदिवि शेष , सई मांजरेकर , शोभिता धूलिपाला , रेवती और प्रकाश राज आदि

लेखक- अदिवि शेष और अक्षय अजय शर्मा

निर्देशक- शशि किरन टिक्का

निर्माता- महेश बाबू , अनुराग रेड्डी और शरत चंद्रा

रिलीज- 3 जून 2022 सिनेमाघरों मे

रेटिंग- 4