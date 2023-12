Salaar vs Dunki: रिलीज से पहले 'सालार' के मेकर्स ने लिया ये बड़ा फैसला, SRK की 'डंकी' से है कनेक्शन

Salaar vs Dunki: इन दिनों साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स ‘डंकी’ (Dunki) और ‘सालार’ (Salaar) को लेकर खूब चर्चा हो रही है. दोनों फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है और बेहतर कमाई की उम्मीद लगाई जा रही है. एक तरफ जहां ऑडियंस को शाहरुख़ खान की फिल्म ‘डंकी’ का इंतजार है. वहीं, सालार को लेकर भी सेम क्रेज देखने को मिल रहा है. दिसंबर में दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार क्लैश होने वाला है. इसी बीच एक खबर सामने आई है कि फिल्म ‘सालार’ के मेकर्स ने फिल्म रिलीज से पहले ऐसा कदम उठाया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा. तो आइये जानते हैं फिल्म रिलीज से ठीक पहले ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मेकर्स को बड़ा फैसला लेना पड़ा है.

साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म ‘सालार’ को लेकर दर्शकों के बीच तगड़ा क्रेज दिखाई दे रहा है. वहीं, एडवांस बुकिंग में भी फिल्म को बेहतर रिस्पांस मिल रहा है. इसी बीच बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिल्म को लेकर मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है. खबर सामने आई है कि साउथ राज्यों में फिल्म को पीव्हीआर, आईनॉक्स सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज नहीं किया जाएगा. हालांकि शाहरुख खान की फिल्म ‘डंकी’ साउथ में भी सिंगल स्क्रीन्स से लेकर मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरो में रिलीज हो रही है.

Big Breaking: Salaar Withdraws Release From PVR INOX Cinemas, Dunki Gets All Single Screens & Premium Multiplexes In North Too! Bookings Open For Friday Onwards ONLY For Dunkihttps://t.co/7MjJgGcK1R#Salaar #Prabhas #Dunki #ShahRukhKhan #SRK #SalaarCeaseFire…

