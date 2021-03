Malaika Arora Beach Bum Pictures Go Viral Fans And Bollywood Celebrity Go Aww: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) इन दिनों फिल्मों से दूर हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अक्सर अपने बोल्ड फोटो के लिए जानी जाती हैं. इतना ही नहीं मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपनी फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं और अक्सर उनका जिम लुक जमकर वायरल होता है. ऐसे में अब मलाइक (Malaika Arora) ने बीच की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देखकर आपके भी पसीने निकल जाएंगे. Also Read - Rashami Desai ने ब्लैक स्लिट ड्रेस में कराया बोल्ड फोटोशूट, फैंस हुए क्लीन बोल्ड...See Viral Pictures

इस तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए मलाइका ने कैप्शन में लिखा, 'Beach bum'. फोटो में मलाइका (Malaika Arora) का ब्लैक मोनोकनी में दिख रही हैं. उन्होंने अपने मोनोकनी के उपर एक क्रीम कलर का दुप्पट्टा कैरी कर रखा है.

ऐसा लग रहा है कि मलाइका (Malaika Arora) इस वक्त Baech वकेशन को काफी मिस कर रही हैं. बता दें कि मलाइका (Malaika Arora) इन दिनों मुंबई में ही और यही वजह है कि वो इस वक्त इन जगहों की यादों में खोई हुई हैं. एक्टेस की Beach Bum वाली तस्वीरों पर फैन्स ऐक्ट्रेस के इस पोस्ट पर खूब कॉमेंट कर रहे हैं