Malaika Arora And Arjun Kapoor Trolled User Says Chappal Maro and Call them maa beta see pics-बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान (Malaika Arora) का नाम अर्जुन कपूर के साथ सुर्खियों में बना रहता है. दोनों हर जगह साथ नज़र आते हैं. एक दूसरे की फोटो पर कमेंट करते हैं. हॉलीडे भी साथ में ही स्पेंड करते हैं. घर भी दोनों साथ ही शेयर करते हैं. लेकिन लोगों को उनका ये प्यार रास नहीं आता है. हालांकि दूसरों की आलोचना करना हमारी फितरत में शामिल है लेकिन कई बार हमारे शब्द किसी के इमोशन्स को कितना नुकसान पहुंचाते हैं इसका अंदाजा भी नहीं होता. Also Read - 32 Years Of Ram Lakhan: 'राम लखन' के 32 साल, माधुरी दीक्षित ने इस तस्वीर को किया शेयर, बिखरी हैं कई यादें

कुछ लोग तो इस हद तक घटिया स्तर पर उतर आते हैं कि किसी की तस्वीर पर कुछ भी लिख देते हैं. ऐसा ही कुछ मलाइका- अर्जुन के साथ भी हुआ है. उनकी इस तस्वीर पर लोगों ने क्या-क्या नहीं कहा. एक यूजर ने कहा- अंकल-आंटी. एक ने कहा- बुड्ढा-बुड्ढी. कुछ ने तो चप्पल तक मारने की बात लिखी. Also Read - 'तेनाली राम' के बाद कृष्ण भारद्वाज को इस बात की होनी लगी परेशानी, और...

बता दें, लोग दोनों कलाकारों से कई बार शादी को लेकर सवाल कर चुके हैं. लेकिन इस बारे में किसी ने कभी भी खुलकर बात नहीं की. खैर…प्रेम कैसा भी हो. कभी हो. ये निजी है. हमें इस बात का अधिकार नहीं है कि अपने कटु शब्दों से दूसरों का मन दुखाएं.