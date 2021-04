Malaika Arora-Arjun Kapoor Got Engaged See Actress Flouting Her Diamond Ring: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) बॉलीवुड के ना केवल सबसे हॉट कपल में से एक आते हैं. बल्कि वो सोशल मीडिया के चहेते कपल के तौर पर भी जाने जाते हैं. दोनों ने जब से अपने प्यार का इजहार एक दूसरे के लिए किया है. मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) अक्सर अपनी तस्वीरें औऱ वीडियो शेयर करते रहते हैं. ऐसे में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने हाल ही में एक फोटो शेयर की है जिसमें वो एक रिंग पहने हुई नजर आ रही हैं और देख कर लग रहा है कि एक्ट्रेस ने अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) से सगाई कर ली है. Also Read - Malaika Arora की इन तस्वीरों पर बोल्डनेस हो जाती है क्लीन बोल्ड, 47 की उम्र में ऐसे बढ़ाती हैं इंटरनेट का पारा

दरअसल मलाइका (Malaika Arora) ने दो फोटो पोस्ट की हैं, जिसमें वह गोल्डन कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. इनमें से एक फोटो में वह शर्माते हुए रिंग दिखा रही हैं. जबकि दूसरे में एक ग्लास दिखाते हुए इंगेजमेंट रिंक को प्लांट करती दिख रही हैं. Also Read - Malaika Arora की इन तस्वीरों ने मचाया तहलका, दिल चीरने वाले हुस्न को देखने के लिए बेताब हुए लोग



इन खूबसूरत फोटो के साथ मलाइका (Malaika Arora) ने जबरदस्त कैप्शन भी लिखा है. एक्ट्रेस ने लिखा है कि कितनी प्यारी है ये अँगूठी, प्यार मोहब्बत इसे प्यार करती है शुरूआत है, खुशी यहाँ से शुरू होती है !!! हालांकि ये तस्वीरे देखकर साफ पता चल रहा है कि एक्ट्रेस किसी विज्ञापन का प्राचर कर रही हैं. लेकिन फिर भी उनके फैंस खुश हो गए हैं. इसके साथ ही फैंस को लग रहा है कि वह जल्द ही अर्जुन कपूर के साथ सगाई कर सकती हैं. यही कारण है कि वह एक्ट्रेस को बधाई भी देने लगे हैं.