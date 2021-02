Malaika Arora blushing on valentines week is arjun Kapoor expressing his love- मलाइका अरोड़ा (Malaiaka Arora) सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से फैंस को अपडेट करती रहती हैं. हाल ही में मलाइका ने फिर अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो शर्म से लाल दिख रही हैं और एक्ट्रेस ने अपना चेहरा हाथों से छिपा लिया है और ऊंगलियों के बीच से झांक रही हैं. Also Read - तलवार के बाद अब बंदूक लिए नज़र आईं कंगना रनौत, 'धाकड़' फोटो शेयर कर कहा- मौत की देवी...

इस फोटो के कैप्शन में मलाइका ने लिखा- बेबी तुम मुझे शरमाने पर मजबूर कर रहे हो. हालांकि ये फोटो किसने क्लिक किया है इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे अर्जुन कपूर ने ही क्लिक किया होगा.

बता दें, इससे पहले मलाइका ने फेमस फैशन डिज़ाइनर गौरव गुप्ता और अर्पिता मेहता के लिए कुछ तस्वीरें क्लिक कराई थीं, जिसमें वह बिल्कुल नए रंग में नजर आ रही हैं.