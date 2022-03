Malaika Arora Bold Look In Green Gown Know The Price: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) के साथ अपने रिश्तों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीर से पारा चढ़ा दिया है. मलाइका ने हाल ही में अपनी एक हॉट तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, जिसको देखकर फैंस की नींद उड़ गईं है. लाइट ग्रीन कलर की रफ़ल ड्रेस में उनकी लेटेस्ट तस्वीर ने फैंस का दिल चुरा लिया है. सोशल मीडिया पर अदाकारा एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करके फैंस को ट्रीट देती हैं. ऐसे में आइए देखेत हैं हालिया उनकी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर जमकर तहलका मचा रही हैं औऱ फैंस का दिल चुरा रही हैं.Also Read - Alia Bhatt और Ranbir Kapoor की शादी की नई डेट आई सामने, ब्रह्मास्त्र की रिलीज के तुरंत बाद होगी शादी?

बेड पर बैठीं एक्ट्रेस के पास एक पर्स रखा हुआ है, साथ ही खुले बालों में मलाइका अरोड़ा ने गोल्ड की हाई हील्स के साथ नेट में ग्रीन ड्रेस कैरी की है. ग्रीन रफल ड्रेस में उनकी लेटेस्ट फोटो काफी हॉट लग रही हैं, लेकिन इस तस्वीर में दिख रहीं उनकी थाई पर फैंस का दिल आ गया है. बेड पर बैठी मलाइका अपने पैरों पर गोल्ड की हील्स बांधते हुए देखी जा सकती हैं. पहनावा एक लक्ज़री कॉउचर लेबल, मिलिया लंदन की अलमारियों से है. उन्होंने अपने बालों को सिंपल साइड लुक दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलाइका अरोड़ा की रफल ड्रेस की कीमत करीब 2,40,600 रुपए है, जबकि गोल्ड की हाई हील्स की कीमत 83 हजार रुपए की बताई जा रही है. इसे गोल्डी जोली 100 मिमी कहा जाता है और यह Louboutin वेबसाइट पर उपलब्ध है. इसकी कीमत लगभग ₹83,840 (995 यूरो) है. लाइट ग्रीन कलर की रफ़ल ड्रेस में उनकी लेटेस्ट तसवीर ने दिल चुरा लिया है.