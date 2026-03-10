कौन हैं सोरब बेदी? जिनकी बांहों में कोज़ी हुईं मलाइका अरोड़ा? अब हर्ष मेहता का क्या होगा?

Malaika Arora With Sorab Bedi: अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाली मलाइका अरोड़ा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो MTV स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट सोरब बेदी के साथ नज़र आ रही हैं.

Published date india.com Published: March 10, 2026 3:33 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Malaika Arora cosy video with sorab bedi who is mystery man after Harsh Mehta
Malika Arora With Sorab Bedi: मलाइका अरोड़ा का नाम यूं तो कई सेलेब्स के साथ जुड़ चुका है. लेकिन अरबाज़ खान से तलाक और अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद वो कई बार डायमंड के बिजनेस मैन हर्ष मेहता के साथ कई इवेंट्स में नज़र आई थीं जिसके बाद लोगों ने दोनों को नाम जोड़ना शुरू कर दिया था. सोशल मीडिया पर अभी दोनों की खबरें गर्म ही थीं मल्ला का अचानक एक वीडियो सामने आया और तहलका मच गया.

स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट सोरब बेदी

इस बार मलाइका का नाम MTV स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट सोरब बेदी के साथ जोड़ा जा रहा है. वायरल वीडियो में दोनों कोज़ी होते दिख रहे हैं. सोरब को सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि वो लग्ज़री लाइफस्टाइल के शौकीन हैं. मलाइका के साथ उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद लोग सोरब के प्रोफाइल को खंगाल रहे हैं.

मलाइका का वायरल वीडियो

दोनों का जो वीडियो सामने आया है उसमें सोरब ने मलाइका को बांहों में लिया हुआ है. दोनों कैमरे के लिए किसी गाने पर वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं. ये वीडियो मलाइका के रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां मलाइका और सोरब एक दूसरे के काफी करीब नज़र आए थे.

इससे पहले मलाइका का नाम डायमंड के बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ जुड़ा था. हालांकि मलाइका के किसी भी रिलेशनशिप की पुष्टि नहीं हुई है. बता दें, मलाइका 52 साल की उम्र में भी काफी फिट नज़र आती हैं.

मलाइका अरोड़ा की फैन फॉलोइंग

मलाइका अरोड़ा ने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी है. फिर वो अरबाज से तलाक लेना हो या फिर अर्जुन से ब्रेकअप. यही नहीं इसके अलावा मलाइका की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है. उनकी हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स आते हैं. यही वजह है कि उनकी जिंदगी की छोटी से छोटी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है.

कौन हैं हर्ष मेहता?

मलाइका अरोड़ा को कई बार 33 साल के डायमंड बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ स्पॉट किया गया. इस साल वेलेंटाइन के मौके पर भी एक्ट्रेस रोम में ट्रैवी फाउंटेन के पास सेल्फी लेती नज़र आई थीं. कुछ लोगों ने इसे प्रमोशनल स्टंट बताया था. हालांकि दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है.

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

