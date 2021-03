Malaika Arora Doing Amazing Twerking Dance While Doing Yoga See Actress video viral on social Media: बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ना केवल अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं बल्कि वो खुद भी एक बेहतरीन डांसर हैं.मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने कई सारे बॉलीवुड फिल्मों में शानदार आइटम नंबर किए हैं जो आज भी बेहद मशहूर हैं. ऐसे में अब मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो योगा के दौरान अपनी Twerking डांस का एक वीडियो शेयर किया है जो जमकर वायरल हो रहा है. Also Read - Malaika Arora ने सिर के बल Yoga करते हुए फैंस को किया 'नमस्ते'- Video देखकर हो जाएंगे हैरान

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)



इस वीडियो में देखकर कर लग रहा है कि मलाइका जिम में पसीना बहाने के बाद थोड़ी सी मस्ती के मूड में है. मलाइक ना इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है- ‘Twerking मेरे अंदाज में वीकेंड आ रहा है….चलिए देखते हैं आपको क्या मिला…अपने वीडियो शेयर करें’. अक्सर सोशल मीडिया पर मलाइका के जिम लुक के चर्चे ज्यादा होते हैं. मलाइका की गिनती बी टाउन की सबसे फिट हीरोइनो में होती है.