बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस जिम में खूब पसीना बहाती हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी वर्कआउट करते हुए तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं. अपनी लव स्टोरी के कारण चर्चा में भी रहती हैं. लोग अक्सर ट्रोल करते हैं. कभी भद्दी कमेंट्स भी करते हैं. लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.

इस बिंदास अभिनेत्री की हाल ही में कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उनकी कमर की लचक बता रही है कि इस उम्र में भी उन्होंने कैसे अपने फिगर को मैंटेन किया हुआ है. ….तो नाम समझ गए ना आप.

बता दें, इससे पहले मलाइका ने फेमस फैशन डिज़ाइनर गौरव गुप्ता और अर्पिता मेहता के लिए कुछ तस्वीरें क्लिक कराई थीं, जिसमें वह बिल्कुल नए रंग में नजर आ रही हैं.