Malaika Arora Flaunts Her Sexy Physique in This Stunning Pic As She Wishes Fans Happy Holi: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपने सोशल मीडिया पर जमकर बोल्ड फोटो और तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर होली से जुड़ी एक पोस्ट की है जिसमें वो ना रंग में डूबी हुई नजर आ रही हैं ना ही कोई कलरफुल फोटो है. मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) की ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट और वो इसमें जिम के कपड़ो में नजर आ रही है. Also Read - Holi 2022: लंदन में Priyanka-Nick ने मनाई परिवार संग होली, सास-ससुर पर चढ़ा रंग- Viral Pictures

ब्लैक एंड व्हाइट के जरिए मलाइका (Malaika Arora) ने अपने फैन्स को होली की बधाई दी है. एक्ट्रेस ने ‘आप सभी को पहले से होली की शुभकामनाएं. आप सभी सुरक्षित रहें और घर पर ही रहें’. मलाइका (Malaika Arora) अक्सर अपने बोल्ड लुक के लिए काफी सुर्खियों में रहती हैं और उनकी तस्वीरें जमकर वायरल होती हैं. Also Read - Holi 2021 Special Movies Scenes: सिलसिला से शोले तक, जब होली के सीन ने बदल थी इन फिल्मों की कहानी



फैन्स को मलाइका (Malaika Arora) का विश करने का ये तरीका काफी पसंद आ रहा है, इसके साथ ही लोग उनकी फिट बॉडी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. हालांकि कुछ यूजर्स मलाइका (Malaika Arora) को ट्रोल कर उनकी फोटो का मजाक बना रहे हैं. एक यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा- बदनाम वाकई में हो गईं हैं. एक और यूजर ने लिखा है कि इन्हें लोगों को बेवकूफ बनाने का बस मौका चाहिए.