मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने आज ही अपने वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया है और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. खुद मलाइका (Malaika Arora) ने भी अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं औऱ इस दौरान उन्होंने अपने पोस्ट में फ्रंटलाइन्स वर्कर्स को शुक्रिया कहा है. हालांकि इस दौरान उनके आउटफिट्स को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

अपने वैक्सीन की तस्वीरें शेयर करते हुए मलाइका ने लिखा 'जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि इसमें एक साथ पहनें। मैं न केवल अपने लिए बल्कि आपके लिए भी सुरक्षित रहूंगी। पूरी तरह से वैक्सीनेशन। मैं हर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए आभारी हूं, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इतने अद्भुत कार्य के लिए आप सभी का धन्यवाद.'



मलाइका के इस पोस्ट पर जहां एक तरफ सब उनकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उनके आउटफिट्स को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. यूजर्स कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे आउटफिट पहनकर कौन वैक्सीन लगवाता है. तो किसी ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि अस्पताल में कैसे कपड़े पहने जाते हैं.