Malaika Arora Hot Photoshoot in black See Through Dress: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अभी फिल्मों से तो दूर हैं लेकिन अपने फैशन सेंस से भरपूर तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. इस उम्र में भी उनके कातिलाना अंदाज के लोग कायल हैं. मलाइका इन दिनों बतौर जज के तौर पर नजर आ रही हैं. कौन कह सकता है कि 48 की उम्र में भी वो बला की खूबसूरत लगती हैं.

हाल ही में मलाइकान ने ब्लैक जालीदार ड्रेस में एक फोटोशूट कराया है. इस ड्रेस पर सेम कलर की ही खूबसूरत कढ़ाई की हुई है. इस ड्रेस में मलाइका के जलवे देखने वाले हैं.

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

इन तस्वीरों में मलाइका ने न्यूड मेकअप किया हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

बता दें कि मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपने रिएलिटी शो शो इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 2’ (India Best Dancer 2) में बिजी चल रही हैं.