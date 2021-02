Malaika Arora latest photoshoot in red lehanga looking like a red rose see pics- हुस्न की मल्लिका मलाइका अरोड़ा अपनी तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. मलाइका ने लाल रंग के लहंगा चोली में भी अपनी कुछ फोटोज़ सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिनमें वे बेहद खूबसूरत लग रही हैं. मलाइका ने हेवी माथा पट्टी भी कैरी की है और मैचिंग चूड़िया भी पहनी हैं. उनके इस ट्रेडिशनल अवतार पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Prize Money: 'बिग बॉस 14' के Winner को मिलेगी इतनी धनराशी, जानें पूरी डिटेल

एक यूजर ने कमेंट कर लिखा-जिनके सर हो इश्क़ की छावं, पांवो के नीचे जन्नत होगी

Also Read - Telugu Actress Priyamani hot Pics: अपने बोल्ड अंदाज से कहर ढाती हैं Priyamani, हुस्न की तपिश में जलती है हर तस्वीर

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)

बता दें, मलाइका अरोड़ा खान (Malaika Arora) का नाम अर्जुन कपूर के साथ सुर्खियों में बना रहता है. दोनों हर जगह साथ नज़र आते हैं. एक दूसरे की फोटो पर कमेंट करते हैं. हॉलीडे भी साथ में ही स्पेंड करते हैं.