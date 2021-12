Malaika Arora In White Shirt Look Gorgeous But Got Trolled: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपनी शानदार बॉडी, स्टाइल और साथ ही कमाल के ड्रेस को कैरी करने के लिए जानी जाती हैं. मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) बी-टाउन का एक ऐसा नाम हैं, जो अपने ग्लैमर लुक से एक नया ट्रेंड सेट करने में कभी असफल नहीं होती हैं. 48 साल की मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपनी नायाब फिटनेस से ही नहीं, बल्कि अपने फैशन सेंस के लिए भी लोगों के दिलों पर राज करती हैं. एक्ट्रेस की ड्रेसिंग चॉइसेस उन्हें बी-टाउन में सबसे ग्लैमरस अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार करते हैं. हाल ही में, मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora)को एक स्टनिंग अवतार में देखा गया, इस दौरान वो मुंबई की सड़कों पर नजर आई और देर रात उनकी जो तस्वीरें वायरल हुई उसमें वो बेहिसाब खूबसूरत औऱ स्टनिंग लग रही थीं. ऐसे में हाल ही में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) को मुंबई को बांद्रा स्थित इलाके में देखा गया है, इस दौरान मलाइक अरोड़ा (Malaika Arora) व्हाइट शर्ट में दिखाई दीं. इन फोटोज में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) व्हाइट कलर की ओवरसाइज शर्ट में दिखाई दे रही हैं. इस दौरान वो कहर ढ़ा रही थी, लेकिन फैंसन उन्हें जमकर ट्रोल किया और उनके कपड़ो पर भी खूब कमेंट किया है.Also Read - बिकिनी... हाथों में लाल चूड़ा पहने हनीमून मना रही हैं Shraddha Arya, दमक रहा है चेहरा...संभाले नहीं संभल रही खुशी

व्हाइट शर्ट में दिखीं मलाइका अरोड़ा

ये बात तो साफ है कि, मलाइका अरोड़ा अपने स्टनिंग लुक से लोगों का ध्यान खींचने में कभी फेल नहीं होती हैं और मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) सोशल मीडिया पर अक्सर अपने लुक्स और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. ऐसे में एक बार फिर मलाइका व्हाइट ओवरसाइज शर्ट में जलवा बिखेरती नजर आ रहीं हैं, ऐसे में ऐसे में हाल ही में उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी थी और साथ ही शूज कैरी किए थे. मलाइका अरोड़ा की फोटोज देखने के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘पैंट पहनना भूल गई हो क्या…?’

क्रिसमस पार्टी में दिखा था हॉट लुक

बता दें कि हाल ही में मलाइका अपने लविंग बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ मुंबई में स्पॉट किया गया था और इस दौरान मलाइका अरोड़ा ने अपनी खूबसूरत अदाओं से लोगों का दिल जीत लिया. मलाइका अरोड़ा और उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर, करिश्मा कपूर के क्रिसमस पार्टी में पहुंचे थे. इस दौरान मलाइका अरोड़ा ने ग्रीन कलर का मखमली को-ऑर्ड सेट पहना था, जिसे उन्होंने एक ब्रालेट टॉप के साथ कैरी किया था.