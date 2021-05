Malaika Arora Planning To Have A Daughter Says She Always Wanted To One: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अक्सर अपने स्टाइलिश और हॉट लुक के लिए पहचानी जाती हैं. साथ ही में वो फिटनेस में हर किसी के मात देती हैं. बात दें कि कुछ सालों पहले मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अरबाज खान (Arbaz Khan) से अलग हो चुकी हैं और इन दिनों अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) को डेट कर रही हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने डांस रियलिटी शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ (Super Dancer Chapter 4) में एक कमाल की बात बताई है जिसे सुनकर आर भी कह पड़ेंगे वाह. Also Read - OMG..! Malaika Arora 19 साल बाद बनेंगी फिर से मां? 47 की उम्र में कर दिया ऐसा खुलासा

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) इन दिनों रियलिटी शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ (Super Dancer Chapter 4) में बतौर जज नजर आ रही हैं, ऐसे में एक्ट्रेस ने अंशिका (Anshika Rajput) की परफॉर्मेंस देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंन कह दिया कि उन्हें भी एक बेटी चाहिए, क्योंकि उनके आस-पास सभी लड़के हैं. वो एक बेटे की मां हैं, लेकिन उन्हें एक बेटी चाहिए, जिसके साथ वह अपना मेकअप, शूज और कपड़े शेयर कर सकें. Also Read - Madhuri Dixit ने चुराया Malaika Arora का स्टाइल? 'धक-धक गर्ल' ने ऐसे किया कॉपी...खुद देखिए PHOTOS



मलाइका (Malaika Arora) के दिल की तमन्ना जानकार दूसरी जज गीता कपूर (Geeta Kapoor) भी इमोशनल हो गईं. उन्होंने मलाइका को दुआ दी और कहा, ‘मलाइका को एक प्यारी सी बेटी हो.’ मलाइका ने इस बात को सुनकर रिएक्शन में कहा, ‘गीता आपके मुंह में घी शक्कर. मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी हो या फिर मैं बेटी को अडॉप्ट करूं. मेरी दिल से यह ख्वाहिश है.’