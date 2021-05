Malaika Arora revealed in Super Dancer Chapter 4-अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा का कहना है कि वह हमेशा चाहती थीं कि उनकी एक बेटी हो, जिसके साथ वह चीजें साझा कर सके. हाल ही में डांस रियलिटी शो सुपर डांसर : चैप्टर 4 के एक एपिसोड में अतिथि के रूप में आने पर मलाइका ने इस विषय पर खुलकर बात की. प्रतियोगी फ्लोरिना गोगोई के प्रदर्शन के बाद, अभिनेत्री ने छह साल की बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और कहा कि वह हमेशा से एक बेटी चाहती थीं. Also Read - Nurse Dance In ICU: आईसीयू में आधी रात नर्स ने किया डांस, बुजुर्ग मरीज भी आए जोश में | Viral Video

मलाइका ने कहा, "मैं तुम्हें घर लेके जाऊं क्या? मेरे घर पर एक बेटा है. लंबे समय से, मैं कहती रही हूं कि काश मेरी एक बेटी भी होती. मेरे पास इतने खूबसूरत जूते और कपड़े हैं और उन्हें पहनने वाला कोई नहीं है."

फ्लोरिना ने 1980 के दशक के डिस्को स्टेशन पर प्रदर्शन किया, जिसे आशा भोसले ने गाया था. मलाइका डांस के दौरान स्टेज पर फ्लोरिना के साथ शामिल हुईं.

सुपर डांसर : चैप्टर 4 सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है.

मलाइका ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, वह एक बार स्कूल से वापस आया और उसने मुझसे कहा, मम्मा, अन्य सभी माता-पिता इस तरह की स्वादिष्ट चीजें पकाते हैं और आपको खाना बनाना नहीं आता. वास्तव में यह मेरी चुनौतियों में से एक थी और फिर मैंने कहा कि मैं तुन्हें दिखाऊंगी और मैं यह कर सकता हूं! इसलिए मैं उसके लिए बहुत बार खाना बनाती हूं. मलाइका ने यह बात शो पर कही, जो डिस्कवरी प्लस पर प्रसारित होता है.