बॉलीवुड की आइटम क्वीन मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अक्सर अपने सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक कमाल की फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. हाल ही में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने अपनी एख बीच की फोटो शेयर की थी जिसे देखर फैंस बेहाल हो गए थे, ऐसे में अब एक्ट्रेस ने एक योगा करते हुए की वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने फिर से अपनी फिटनेस साबित कर दी है और फैंस उनके इस वीडियो की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं.

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो योगा कर रही हैं.मलाइका (Malaika Arora) का वीडियो में योग कर रही हैं औऱ साथ में ही नमस्ते कर रही हैं. इस तरीके से फैन्स को नमस्त करना काफी पसंद किया जा रहा है.

मलाइका (Malaika Arora)ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- ‘कुछ हासिल करने के हमें अगले चरण जाने का समय होता है. इसलिए इस सप्ताह हम एक ऐसी कवायद करेंगे जो आपको नियमित अभ्यास के साथ एक पूर्ण मुद्रा प्राप्त करने में मदद करेगी. सब कुछ समय लगता है और यही होगा. फिर भी, जब तक हम इसे हासिल नहीं कर लेते, हम कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए’.